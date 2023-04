Aleksander Ceferin: "El 'caso Negreira' es de lo más grave que yo he visto en el fútbol"

El presidente de UEFA, Aleksander Ceferin, aseguró este lunes que el 'caso Negreira', que involucra al FC Barcelona por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, es "de lo más grave" que el dirigente ha visto en el fútbol, y recordó que para el organismos "nada ha prescrito".

"No puedo hacer comentarios directamente sobre esto por dos razones. En primer lugar, porque tenemos un comité disciplinario independiente. Y en segundo lugar, porque no he tratado este asunto en detalle. Sin embargo, puedo decir que me he informado y la situación es sumamente grave. En mi opinión, una de las más graves en el fútbol que yo haya visto", valoró Ceferin en una entrevista al medio esloveno Ekipa SN.

El dirigente del organismo europeo reconoció que el asunto "está prescrito" a nivel de LaLiga, por lo que "no puede tener consecuencias competitivas" a nivel doméstico. Sin embargo, Ceferin recordó que el 'caso Negreira' sí podría tener efectos negativos para el FC Barcelona a nivel deportivo, ya que para la UEFA "no hay nada prescrito".

La comisión de Ética y Disciplina de la UEFA anunció el pasado 23 de abril la apertura de una investigación al FC Barcelona por una "posible violación" del marco legal del organismo europeo a raíz del 'caso Negreira', por el que, según algunas informaciones periodísticas, el Barça realizó pagos por valor de más de 7 millones de euros entre 2001 y 2018 al entonces vicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira.

El caso también está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción española, que presentó denuncia contra el FC Barcelona y sus ex presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por presunta corrupción por los 7,3 millones de euros que el club habría pagado a Negreira. La denuncia apunta a posibles delitos de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

Europa Press