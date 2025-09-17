Alemán investigado por desaparición de Madeleine McCann sale libre tras cumplir condena en otro caso

SEHNDE, Alemania (AP) — Un hombre alemán que está siendo investigado por la desaparición de la niña británica Madeleine McCann hace 18 años fue liberado de prisión el miércoles después de cumplir su condena en un caso no relacionado, según informó la policía.

El hombre, identificado por los medios como Christian Brückner, cumplía una condena de siete años derivada de su condena en 2019 por la violación de una mujer estadounidense de 72 años en Portugal.

Salió de la prisión en Sehnde, cerca de Hannover en el norte de Alemania, el miércoles por la mañana.

En junio de 2020, la fiscalía alemana dijo que el hombre estaba siendo investigado bajo sospecha de asesinato en relación con la desaparición de McCann el 3 de mayo de 2007 de un complejo de apartamentos en el balneario portugués de Praia da Luz. Dijeron que asumían que la niña estaba muerta.

La policía ha realizado más búsquedas en Portugal desde entonces, pero el sospechoso, que ha negado cualquier implicación en su desaparición, no ha sido acusado en el caso. La investigación no se ve afectada por su liberación. También sigue siendo sospechoso en una investigación sobre la desaparición de McCann que está llevando a cabo la Policía Metropolitana británica, que dice que él rechazó su solicitud de una entrevista.

Su abogado, Friedrich Fülscher, ha dicho que se habrían presentado cargos contra su cliente hace mucho tiempo si hubiera habido pruebas suficientes.

El hombre de 48 años pasó muchos años en Portugal, también en el balneario del Algarve de Praia da Luz alrededor de la época de la desaparición de Madeleine.

Los investigadores en Reino Unido, Portugal y Alemania todavía están reconstruyendo lo que sucedió la noche en que desapareció la niña de 3 años. Ella estaba en la misma habitación que su hermano y hermana —gemelos de 2 años— mientras sus padres, Kate y Gerry, cenaban con amigos en un restaurante cercano.

El sospechoso fue juzgado el año pasado por varios delitos sexuales no relacionados que supuestamente cometió en Portugal entre 2000 y 2017 y fue absuelto en octubre. El juez presidente dijo que las pruebas eran insuficientes para una condena, que el tribunal escuchó a testigos poco fiables y que algunos habían sido influenciados por reportes de los medios sobre el acusado.

El tribunal estatal en Hildesheim ha dicho que no puede revelar legalmente si tendrá que cumplir alguna condición después de su liberación, pero Fülscher confirmó a la emisora pública regional NDR que su cliente estará obligado a llevar un dispositivo electrónico en el pie, presentarse regularmente a los servicios de libertad condicional y entregar su pasaporte. La revista semanal alemana Der Spiegel informó primero sobre esa decisión, sin nombrar fuentes.

Todavía enfrenta una fecha de juicio el 27 de octubre en Oldenburg, en el noroeste de Alemania, en un caso en el que está acusado de insultar a un empleado de la prisión.

Un tribunal de distrito en la ciudad lo sentenció a seis semanas de prisión por eso, pero la defensa ha apelado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.