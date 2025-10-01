Alemán Zverev encabeza cuadro “top 10” para Abierto Mexicano de Tenis

CIUDAD DE MÉXICO, 1 oct - El alemán Alexander Zverev, número tres del mundo, encabeza el cuadro de tenistas que se ubican dentro de los primeros 10 lugares del ranking de la ATP que disputarán el Abierto Mexicano del 21 al 28 de febrero de 2026 en el balneario de Acapulco.

Zverev, campeón del torneo mexicano en 2021, lidera la lista de "top 10" que completan el estadounidense Ben Shelton, sexto de la ATP, y el italiano Lorenzo Musetti, noveno en el ranking de la ATP.

"Nuestros primeros jugadores apuntados para este torneo del año 2026, un cartel de lujo para empezar nuestro gran paso hacia 2026, tenemos campeones, Alexander Zverev nuevamente de vuelta", dijo en conferencia de prensa el colombiano Álvaro Falla, director del torneo.

Además de los tres primeros sembrados, el Abierto Mexicano contará con la presencia del noruego Casper Ruud (12 ATP), del español Alejandro Davidovich (20 ATP), del italiano Flavio Cobolli (22 ATP), del búlgaro Grigor Dimitrov (28 ATP) y del estadounidense Frances Tiafoe (29 ATP).

Dimitrov fue campeón en la edición de 2014.

"Estamos muy orgullosos de contar con esta amplia gama de talento una vez más, jugadores dentro del Top 20, varios de ellos que regresan año con año porque disfrutan mucho de nuestro torneo y de Acapulco. Vamos a disfrutar mucho esa semana con la mejor competición", agregó Falla.

En la última semana de enero anunciarán a los jugadores que completan el cuadro para el torneo que se disputa sobre canchas de superficie dura. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)