Alemana Daimler Truck anuncia recorte de 5000 puestos hasta 2030

Leinfelden-Echterdingen (Alemania), 8 jul (dpa) - El fabricante alemán de camiones y autobuses Daimler Truck anunció hoy que suprimirá unos 5000 puestos de trabajo en Alemania en los próximos cinco años. Según un portavoz, los puestos de trabajo se reducirán en gran medida por jubilaciones anticipadas y jubilaciones ya planificadas. No obstante, añadió que también se contemplan posibles acuerdos de despido con indemnización. De acuerdo con la información ofrecida por la empresa en un comunicado, la principal afectada será la división de camiones de la empresa de Leinfelden-Echterdingen, cerca de Stuttgart. A finales de 2024, allí había unos 28.000 puestos de trabajo. En total, Daimler Truck tiene unos 35.500 empleados en Alemania. La compañía, que cotiza en el selectivo bursátil DAX, ya había acordado en mayo con el comité de empresa un plan de reducción de puestos responsable para las plantas alemanas de camiones. Sin embargo, hasta ahora se desconocía cuántos puestos de trabajo tenía previsto suprimir el fabricante de camiones y autobuses. En el documento de mayo, Daimler Truck y los representantes de los trabajadores también acordaron que no habrá despidos obligatorios hasta finales de 2034. Daimler Truck quiere acelerar sus planes de rentabilidad en los próximos cinco años. La directora general del grupo, Karin Radström, aspira a que el margen de beneficios antes de intereses e impuestos ajustados por efectos especiales supere el 12% en 2030. # Información para el editor ## INTERNET - [Comunicado de Daimler Truck (en inglés)](https://dpaq.de/9K0ZXPH) * * * * Los siguientes datos de contacto no están destinados a su publicación ## Contactos editoriales - Autor: Julian Weber (Stuttgart) - Redactor: Ángel García Català (Bremen) - Editor: Juan Garff (Buenos Aires) dpa jwe agc jg