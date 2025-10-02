Alemana DeepL estudia salir a bolsa en EEUU, según Bloomberg

FRÁNCFORT, 2 oct (Reuters) -

DeepL, una empresa alemana de traducción basada en inteligencia artificial, está considerando la posibilidad de realizar una oferta pública inicial en Estados Unidos, informó Bloomberg News el jueves citando a personas familiarizadas con el asunto.

La empresa emergente, con sede en Colonia, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

DeepL ha mantenido conversaciones preliminares con posibles asesores sobre una salida a bolsa en EEUU el próximo año, dijo Bloomberg, también a algunas de sus fuentes, según las cuales la empresa podría buscar una valoración de hasta US$5000 millones.

En mayo del año pasado, Deepl dijo que estaba valorada en US$2000 millones en una ronda de financiación liderada por el inversor Index Ventures.

David Parry-Jones, director de ingresos de DeepL, dijo a Reuters en mayo que la empresa estaba tratando de introducirse en el mercado estadounidense debido a las grandes oportunidades de crecimiento y que había abierto una oficina allí en 2024.

Añadió entonces que la empresa cuenta con más de 200.000 clientes empresariales y millones de usuarios diarios de pago y no de pago.