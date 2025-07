Alemana Jule Brand, su consagración para guiar a un gigante frágil

Prodigio adolescente, Jule Brand se ha hecho con las riendas de Alemania, gran potencia histórica de la Eurocopa con ocho títulos en 13 ediciones pero venida a menos. ¿Demasiado para la nueva jugadora del Lyon? El sábado (19:00 GMT) ante Francia en cuartos tendrá una nueva oportunidad de reivindicarse.

La extremo de 22 años "marca la diferencia, porque sus acciones a menudo conducen a goles", pero todavía no ha "realizado un partido perfecto", señaló el lunes la exinternacional Julia Simic.

- Dos goles y dos asistencias -

Poderosa, rápida y técnica, la nueva incorporación del Lyon ya figura entre las jugadoras más destacadas del torneo, con dos goles y dos asistencias en tres partidos de la fase de grupos, el mismo balance que las francesas Marie-Antoinette Katoto y Delphine Cascarino.

Con la delantera centro Lea Schüller, una finalizadora excepcional, y la extremo izquierda Klara Bühl, Brand es uno de los activos de una Mannschaft debilitada por la retirada de varias jugadoras clave, incluida la legendaria atacante Alexandra Popp.

El espléndido disparo de zurda al ángulo -siendo diestra-, y su centro perfecto para Schüller desbloquearon el partido inaugural contra Polonia (2-0).

Fue la carta de presentación de Brand en el torneo, ensombrecida por la salida por lesión de la capitana germana Giulia Gwinn, descartada para el resto del torneo.

"Jule decidió el partido para nosotros", alabó el seleccionador Christian Wück, mientras que la mediocampista Linda Dallmann se dijo "fascinada" por su compañera de equipo.

"Lo que muestra en el entrenamiento, su dominio contra cualquier adversario, pero también su esfuerzo en la recuperación", destacó Dallman.

- "Ganar en constancia" -

Brand volvió a asistir a Schüller contra Dinamarca (2-1) y luego abrió el marcador frente a Suecia, antes de que Alemania colapsara (derrota 4-1) frente a las "Blagult" perdiendo en el proceso a Carlotta Wamser, sustituta de Gwinn, expulsada por una mano intencionada, que significó doble castigo, roja directa y penal en contra.

Las ocho veces campeonas de Europa esperan incluso más de una jugadora aclamada desde sus 18 años, capaz de encadenar gol y asistencia en los cinco minutos que siguieron a su primera entrada en un partido internacional, contra Australia en abril de 2021.

Tras pasar por el Hoffenheim (2018-2022) y el Wolfsburgo (2022-2025), Brand, que comenzó a jugar con su hermano mayor, fue elegida 'Golden Girl' de 2022 por el diario italiano Tuttosport, como la mejor jugadora menor de 21 años en Europa.

- "Jugadora de calle" -

Ya cuenta con 63 convocatorias internacionales y 11 goles. Ha sido parte del equipo alemán desde la final perdida en la Eurocopa 2022 contra Inglaterra -cuando reemplazó a Klara Bühl por dar positivo en Covid-19-, hasta la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2024, pasando por la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2023.

"Mi rol ha cambiado. Ya no soy parte de las jóvenes", declaraba antes de la presente Eurocopa una Brand que quiere convertirse "en una de las mejores jugadoras del mundo" y sabe que para ello deberá "ganar en constancia". Sin embargo, no se trata para Wück de limitar demasiado a esta "jugadora de calle", despistada en la vida cotidiana. "Si tuviéramos que encerrar a Jule Brand en un marco, le quitaríamos todo lo que la caracteriza", subrayó el seleccionador al diario Bild. "Juega como mediocampista derecha, yo juego como defensora izquierda, va a ser un buen duelo", promete por su parte la francesa Selma Bacha, su futura compañera en Lyon. "Estoy en mi competición, no hablo con mis adversarias, pero estoy muy contenta de que venga a mi club", añadió sobre el gran fichaje del gigante francés.