Alemana Maria vence a turca Sonmez y avanza a segunda ronda del WTA Guadalajara

La tenista alemana Tatjana Maria avanzó este martes a la segunda ronda del Abierto de Guadalajara al vencer a la turca Zeynep Sonmez en sets corridos de 6-4 y 6-2.

Con un sólido servicio y efectivos golpes de slice, Maria, número 51 del mundo y sexta cabeza de serie, se impuso a Sonmez, 74 en el ranking de la WTA, en una hora con 18 minutos.

El partido entre la alemana y la turca terminó justo cuando comenzaba a caer la lluvia, que obligó a la interrupción de un partido simultáneo entre la rusa Polina Kudermetova y la canadiense Marina Stakusic.

En el tercer set, Kudermetova y Stakusic estaban empatadas 4-4. La rusa ganó la primera manga 6-3 y la canadiense se llevó la segunda 7-5.

El lunes, una tormenta obligó a que el partido de primera ronda entre la francesa Elsa Jacquemot y la griega Maria Sakkari fuera aplazado para el martes; la gala llevaba ventaja de 4-1 en el primer set luego de 52 minutos.

El enfrentamiento entre la italiana Martina Trevisan y la canadiense Rebecca Marino también pasó de lunes a martes por las condiciones climatológicas.

El Abierto WTA 500 de Guadalajara se juega en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y reparte US$1 millón en premios.

--Resultados del martes en primera ronda:

Tatjana Maria (GER/N.6) derrotó a Zeynep Sonmez (TUR) 6-4, 6-2

str/cl