Alemania: 64 años del inicio de la construcción del Muro de Berlín

El Muro era, de hecho, una forma de evitar el éxodo masivo hacia Occidente. Esto ocurrió a pesar de que, poco antes, Walter Ulbricht, líder del SED (Partido Socialista de Alemania, el partido único de la RDA), había asegurado que "nadie tenía intención de construir un muro".

El Muro no fue derribado hasta finales de 1989. Unos meses después, también cayó el régimen del SED. La unificación alemana tuvo lugar el 3 de octubre de 1990.

En 1961, Willy Brandt, entonces alcalde de Berlín Occidental (quien posteriormente se convertiría en canciller federal en 1969), criticó con dureza la decisión de construir el Muro: "Lo cierto es que, en las últimas 48 horas, el régimen comunista ha admitido ser responsable de la huida de alemanes a Alemania. Una camarilla que se autodenomina gobierno debe intentar encarcelar a su propia gente. Pilares de hormigón, alambre de púas, franjas de la muerte, torres de vigilancia y ametralladoras: estas son las características de un campo de concentración".

"Una de las tareas centrales de las escuelas es proporcionar a los jóvenes una comprensión histórica de este profundo punto de inflexión en la historia alemana", declaró Anna Kaminsky, directora de la Fundación Federal para la Investigación Histórica de la Dictadura del SED, en un comunicado.

La fundación insta a un estudio minucioso de la historia de la RDA y, en general, a promover en las escuelas "todas las iniciativas destinadas a consolidar la historia del régimen comunista en la zona de ocupación soviética de la RDA y sus consecuencias".

Se han previsto una serie de actos para las conmemoraciones en la capital y otros estados federados. (ANSA).