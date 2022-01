Alemania acusa a Irán de entorpecer las negociaciones nucleares en un momento en el que están "en fase decisiva"

Blinken advierte de que si no se logran avances "muy pronto", Estados Unidos tendrá que "tomar otro rumbo"

MADRID, 20 Ene. 2022 (Europa Press) -

La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha acusado este jueves a Irán de entorpecer las negociaciones nucleares que están teniendo lugar en Viena, en un momento, ha subrayado, en el que están "en fase decisiva".

"Lamentablemente, a medida que tiene lugar las conversaciones de Viena (..) con miras también a levantar las sanciones, (...) en paralelo Irán sigue ampliando su programa nuclear", ha denunciado Baerbock tras reunirse en Berlín con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Baerbock ha asegurado que Teherán ha logrado enriquecer uranio en un 60 por ciento, una cifra sin precedentes para un Estado que no posee armas nucleares. "No hay una explicación plausible para esto e Irán no la está proporcionando", ha protestado la ministra alemana.

"La negociación ha entrado en una fase decisiva y necesitamos avanzar con urgencia, de lo contrario no lograremos llegar a un acuerdo que sea suficiente y aporte valor añadido al tema central que es la no proliferación" de armas nucleares", ha remarcado Baerbock.

En esa línea se ha manifestado también el secretario estadounidense, quien ha coincidido en señalar que la situación está en "un momento decisivo" y que si bien confían en "llevar estas conversaciones a un final exitoso" para todas las partes, lo cierto es que "el tiempo se acaba".

"No llegar a un acuerdo en las próximas semanas (...) nos imposibilitará volver al JCPOA (Plan de Acción Integral Conjunto)", ha advertido Blinken, quien ha añadido que cuanto más se prolongue esta situación, más tiempo tendrá Irán para seguir desarrollando su programa nuclear.

"Existe una urgencia real" y "en cuestión de semanas determinamos si podemos o no volver al acuerdo. Mi evaluación (...) es que sigue siendo posible. Hemos visto algunos progresos modestos en las últimas dos semanas, pero no estamos donde debemos estar. Si no lo conseguimos pronto, tendremos que tomar otro rumbo", ha advertido el secretario Blinken.

En ese sentido, ha informado de que ha abordado con sus socios europeos los pasos a seguir de manera conjunta en caso de que "Irán se niegue a volver a cumplir con el acuerdo en términos que sean aceptables para todos".

Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia e Irán, están participando en estos momentos en las diálogos nucleares que tienen lugar en la capital de Austria, Viena, para el retorno de Washington al acuerdo y para que Teherán retome sus compromisos con el pacto alcanzado en 2015.

Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien Teherán ha defendido que estos pasos pueden revertirse si Washington retira las sanciones y vuelve al acuerdo.