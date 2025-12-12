Alemania acusa a Rusia de ciberataques para perturbar seguridad aérea y elecciones

Alemania identificó dos ciberoperaciones rusas para perturbar la seguridad aérea y para interferir en las elecciones generales de febrero, anunció el viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores, que convocó al embajador de Moscú.

En una rueda de prensa, un portavoz del ministerio alemán atribuyó al colectivo ruso APT28 un "ciberataque contra la seguridad aérea alemana en agosto de 2024" y también aseguró que "Rusia, a través de la campaña Storm 1516, buscó influenciar y desestabilizar las elecciones federales más recientes".

La AFP intentó, sin éxito, contactar con la embajada rusa en Berlín para obtener comentarios.

El portavoz de la cancillería alemana dijo que Berlín podría "tomar una serie de contramedidas para hacer pagar a Rusia por sus acciones híbridas, en estrecha coordinación con [sus] socios europeos".

El gobierno alemán podría apoyar "nuevas sanciones individuales contra actores híbridos a nivel europeo", agregó, sin aportar más detalles.

Los gobiernos europeos están alerta por un supuesto espionaje ruso, el sobrevuelo de drones de vigilancia, acciones de sabotaje, así como por ciberataques y campañas de desinformación.

Alemania es el segundo país que más ayuda ha proporcionado a Ucrania para que haga frente a la invasión rusa iniciada en febrero de 2022, y ha acusado a Moscú de llevar a cabo "ataques híbridos", incluyendo los sobrevuelos de drones reportados en varios aeropuertos europeos en los últimos meses.