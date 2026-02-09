Alemania acusa a un ucraniano por presuntos envíos de paquetes bomba vinculados a Rusia

BERLÍN, 9 feb (Reuters) - Alemania ha acusado a un ciudadano ucraniano en relación con las acusaciones de un complot vinculado a la inteligencia rusa para detonar paquetes postales en Europa, según informó la fiscalía alemana en un comunicado el lunes.

La embajada rusa en Berlín no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, pero Moscú ha negado anteriormente su participación.

El sospechoso, identificado únicamente como Yevhen B. en virtud de la ley alemana de protección de datos, fue detenido en Suiza el 13 de mayo del año pasado y extraditado a Alemania en diciembre.

En marzo de 2025, Yevhen B. y otros dos sospechosos identificados como Daniil B. y Vladyslav T. enviaron dos paquetes con rastreadores GPS desde la ciudad alemana de Colonia, en el oeste del país, a Ucrania, siguiendo las órdenes de intermediarios de los servicios de inteligencia rusos en Mariúpol, según la fiscalía.

El objetivo era investigar las rutas logísticas para enviar posteriormente paquetes con dispositivos incendiarios que se activarían en Alemania o en cualquier otro lugar de la ruta hacia zonas de Ucrania no ocupadas por Rusia, causando el mayor daño posible, según la fiscalía.

Los Gobiernos europeos han acusado a Rusia de una campaña sostenida de ataques de sabotaje, tras el deterioro de las relaciones tras la invasión de Ucrania en 2022. Rusia ha calificado repetidamente estas acusaciones de infundadas. (Información de Friederike Heine y Matthias Williams; edición de Ludwig Burger; edición en español de Paula Villalba)