Alemania adquiere un 25,1% de la filial del operador de red TenneT por 3.900 millones de dólares

ÁMSTERDAM, 3 feb (Reuters) -

El operador de redes eléctricas neerlandés TenneT anunció el martes que había acordado ⁠vender el 25,1% de ⁠su negocio de Alemania al Estado alemán por 3.300 millones de euros (3.900 millones de dólares), una medida planeada desde hace ⁠tiempo para reforzar ‌el ​control de Berlín sobre las infraestructuras energéticas críticas y garantizar la financiación ​para una importante ampliación de la red.

El acuerdo supone un paso ‌importante en los intentos del Gobierno alemán ‌de ejercer una mayor influencia ​sobre las redes de alta tensión, que constituyen la columna vertebral del suministro energético del país.

Países Bajos está reduciendo su participación en TenneT Alemania en un momento en que el aumento de las necesidades de inversión ha suscitado dudas sobre si las redes eléctricas alemanas deben ser financiadas exclusivamente por su vecino europeo.

La adquisición se ⁠llevará a cabo a través del banco alemán respaldado por el Estado KfW, que ​ya posee participaciones minoritarias en otros operadores de transmisión eléctrica alemanes, como TransnetBW y 50Hertz.

Berlín ya había intentado adquirir una participación en la filial alemana de TenneT, pero los esfuerzos anteriores fracasaron por cuestiones presupuestarias.

El Gobierno neerlandés acordó en septiembre vender el 46% de TenneT Alemania a un consorcio formado ⁠por la gestora de fondos de pensiones neerlandesa APG, el fondo soberano singapurense ​GIC y Norges Bank Investment Management por un importe de hasta 9.500 millones de euros, una operación que allanó el camino para reanudar las conversaciones con Berlín.

TenneT Holding, ‍que es el único operador de red en Países Bajos, dijo que mantendría el 28,9% restante de las acciones de su división alemana para seguir participando en las decisiones clave.

Alemania también ha asignado obligaciones de financiación futuras vinculadas a las ampliaciones de ​capital previstas entre 2026 y 2029, lo que subraya la magnitud de la inversión que aún se requiere.

