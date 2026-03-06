Alemania advierte contra el colapso de Irán y el riesgo de una oleada migratoria incontrolada

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, advirtió este viernes que las operaciones militares contra Irán no deben conducir a un colapso de ese país, y alertó sobre el riesgo de una oleada migratoria incontrolada.

"Una guerra interminable no es de nuestro interés. lo mismo se aplica a un colapso del Estado iraní o a conflictos por poder librados en suelo de Irán", señaló en un comunicado.

"Escenarios así podrían tener consecuencias de gran alcance para Europa, también en materia de seguridad, suministro energético y migración", apuntó.

Merz añadió que "compartimos los objetivos de Estados Unidos e Israel respecto al programa nuclear y de misiles de Irán, las amenazas de Teherán contra Israel, su apoyo al terrorismo y a sus aliados por poder".

No obstante, agregó que "el pueblo iraní tiene derecho a decidir libremente su propio destino".

En un discurso en una feria comercial en Múnich, Merz señaló que un colapso total del Estado iraní provocaría caos.

Por eso, agregó, Alemania y sus aliados europeos estaban "presionando enérgicamente para que se preserve la soberanía de Irán".

"No queremos ver aquí un escenario como el de Siria. queremos que este Estado sea capaz de funcionar por sí mismo", puntualizó.

"Tenemos un fuerte interés [la estabilidad de Irá]: para evitar nuevas oleadas de refugiados procedentes de la región".

Tras la guerra civil en Siria, más de 1 millón de sirios llegaron a Alemania en 2015-2016.

La agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) apuntó este viernes que la crisis en Oriente Medio es una gran emergencia humanitaria e insistió en que a todos los civiles que huyen se les debe garantizar un paso seguro.