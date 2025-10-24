Alemania.- Alemania desarticula una banda de falsificadores de obras de arte que buscaba vender copias de Picasso o Miró

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Alemania han anunciado este viernes la desarticulación de una banda de falsificadores de obras de arte dedicada a la venta de copias de retablos de reconocidos artistas como Pablo Picasso, Juan Miró, Frida Kahlo, Peter Paul Rubens, Amedeo Modigliani, Anton van Dyck y Rembrandt van Rijn.

La Oficina de Investigación Criminal de Baviera (LKA) ha indicado que la operación 'Dora Maar' --nombre de la artista surrealista y activista antifascista de dicho nombre, pareja de Picasso entre 1935 y 1943--, se centró en las actividades de un hombre de 77 años y diez de sus cómplices, sospechosos de fraude y falsificación.

El hombre habría intentado vender dos supuestas obras originales de Picasso, incluida una de la serie Dora Maar, así como otra de Rembrandt llamada 'Los síndicos de los pañeros', cuyo original se encuentra en la colección del Rijksmuseum de la capital de Países Bajos, Ámsterdam.

"La pintura ofrecida para la venta no era el original del siglo XVII, sino una copia, presumiblemente del siglo XX", ha indicado la LKA, que ha agregado que las citadas falsificaciones incautadas en la operación --que incluyó redadas en Alemania, Suiza y Liechtenstein-- se ofertaban para la venta a precios de entre 400.000 y 14 millones de euros.

La oficina ha subrayado que "el principal sospechoso era apoyado en sus intentos de fraude por otros diez individuos", entre ellos un hombre de 74 años residente en Renania-Palatinado que "preparaba informes expertos específicamente para confirmar la autenticidad de las obras de arte".