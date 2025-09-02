Alemania alerta del incremento de "reclutamientos" de espías por parte de Rusia a través de redes sociales

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Alemania han alertado este martes de que se ha producido un incremento de los "reclutamientos" de posibles espías por parte de los servicios de Inteligencia de Rusia a través de redes sociales, según informaciones recabadas por los diferentes organismos de seguridad del país.

La Oficina Federal de Investigación Criminal (Bundeskriminalamt) ha indicado en un comunicado que se han incrementado estos incidentes, que también incluyen acciones de "sabotaje" en Alemania y otros países.

"Los responsables son sospechosos de estar vinculados a agencias de Inteligencia rusas que, ya sea por su cuenta o mediante intermediarios, utilizan las redes sociales para reclutar a gente", ha indicado el organismo en un comunicado.

Así, ha explicado que estos "individuos reclutados" son definidos como "agentes de bajo rango" o "agentes desechables". "Cometen delitos en Alemania sin haber recibido entrenamiento en materia de Inteligencia. A veces lo hacen por pequeñas cuantías de dinero y, a menudo, desconocen la verdadera identidad de los clientes o sus verdaderos objetivos", ha alertado.

"Cualquiera que se vea implicado en este tipo de comunicaciones se arriesga a ser cómplice de delitos de espionaje o sabotaje y pueden ser perseguidos por la ley", recoge el texto, que apunta a que este tipo de delitos pueden ser penados con hasta diez años de prisión.

Es por ello que para concienciar a la población, las autoridades han creado una campaña para pedir a los alemanes que "eviten convertirse en este tipo de agentes desechables". Esta campaña insta a su vez a los usuarios de redes sociales a evitar el reclutamiento y notificar a las autoridades sobre la existencia de estos perfiles.