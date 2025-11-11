Alemania.- Alphabet (Google) invertirá $5.500 millones en Alemania para construir data centers y ampliar instalaciones

MADRID, 11 Nov. 2025 (Europa Press) -

Alphabet, la matriz estadounidense de Google, ha anunciado este martes que desembolsará 5.500 millones de euros hasta 2029 para construir centros de datos y mejorar operaciones en Alemania, en lo que será la mayor inversión de su historia en el país centroeuropeo.

La multinacional ha comunicado que levantará un nuevo 'data center' en Dietzenbach y que el ya existente en Hanau será ampliado. Ambas localidades están cerca de Fráncfort. Asimismo, se invertirá en las instalaciones de Google en Múnich, Berlín y la propia Fráncfort.

Según la agencia germana 'dpa', se crearán unos 9.000 empleos anuales hasta 2029.

El proyecto se ha presentado durante un evento al que han asistido ministros del Gobierno germano. En el mismo, el vicecanciller y titular de Finanzas, Lars Klingbeil, ha asegurado que la iniciativa de Alphabet supone una apuesta por la innovación, la IA y la "transformación climáticamente neutra" de Alemania.

Deutsche Telekom y Nvidia dieron a conocer la semana pasada que invertirán 1.000 millones de euros en un centro de datos en Múnich. De su lado, la asociación del sector digital Bitkom lleva contabilizada una inversión acumulada de 12.000 millones de euros a ejecutar solo este año en Alemania.

INVERSIÓN DE MICROSOFT

Microsoft ha comunicado hoy también que invertirá en Portugal más de US$10.000 millones (8.625 millones de euros) a partir de 2026 para impulsar la infraestructura de IA. El monto supone la mayor cantidad que la compañía ha gastado hasta ahora en el país vecino.

En asociación con Nscale, Nvidia y Start Campus, Microsoft instalará 12.600 unidades de procesamiento gráfico (GPU) de última generación de Nvidia en la ciudad costera de Sines.