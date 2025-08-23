Alemania: Anas, el refugiado sirio de la selfie con Angela

El décimo aniversario de las palabras que se convirtieron en un lema para los críticos y detractores de la líder democristiana, fue motivo de gran satisfacción. "Estaba orgullosa y feliz. No, no se arrepiente; sigue creyendo que la decisión de abrir las puertas del país a los refugiados fue la correcta", explicó a ANSA el joven sirio, autor del famoso selfi con la entonces canciller federal, lo que acaloró el conflicto político y puso en riesgo al gobierno.

"Esa foto, tomada por casualidad, se ha convertido en un símbolo de la Wilkommenskultur", la cultura de la bienvenida, comenta el sirio-alemán, que hoy trabaja como periodista en Berlín.

Muchos argumentaron que las selfis con migrantes, compartidas online, entusiasmaron a la gente, impulsando a miles a viajar a Alemania. Anas tenía 18 años cuando tomó esa foto: "No sabía quién era. Vi a tantos policías y me di cuenta de que debía ser alguien importante. Así que me dije: 'Tengo que hacerme una selfi con esta mujer'".

Y la consiguió durante una visita del líder al centro de refugiados donde se alojaba en ese momento. Anas había escapado de su país, un viaje de más de un mes, que incluyó una peligrosa travesía en patera, desembarcó en Grecia y, posteriormente, vivió las aventuras de miles de personas en la ruta hasta llegar a Berlín.

"Creo que el balance general es en gran medida positivo", responde cuando se le pregunta si la integración de los millones de migrantes que llegan a la República Federal puede considerarse un éxito. Angela Merkel, por su parte, le concedió inmediatamente una audiencia: "Conseguí la dirección de correo electrónico de una colega periodista. Su oficina respondió rápidamente y en dos días nos conocimos", cuenta.

"Hablamos un buen rato y me ofreció un café. Le conté lo que había hecho en los últimos diez años: que aprendí alemán, obtuve mi pasaporte y me gradué. Le expliqué que había trabajado duro. Y ahora soy periodista y vivo con mi novia ucraniana. Me sonrió. Dijo que estaba orgullosa de estos logros. Y que estaba muy contenta de saber que tantos sirios lo habían logrado. Le hablé de amigos y conocidos que se habían convertido en médicos, ingenieros y enfermeros", narró.

Respecto al cambio de postura de Friedrich Merz respecto a su llamamiento a la represión, la evaluación es cautelosa: "Es evidente que las cosas han cambiado significativamente. Los numerosos ataques han exacerbado el clima y aumentado el apoyo a la extrema derecha. Creo que los controles fronterizos son correctos, porque nadie quiere que lleguen delincuentes. Al mismo tiempo, sin embargo, Alemania debe permanecer abierta a acoger a quienes huyen de países en guerra", replica.

Regresar a su país no está entre los planes de Anas: "Amo Berlín; este es ahora mi hogar". (ANSA).