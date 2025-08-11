Alemania anuncia discusiones sobre Ucrania el miércoles entre Europa y EEUU

Donald Trump, los líderes de los principales países europeos y de Ucrania, de la OTAN y de la UE discutirán sobre Ucrania el miércoles, dos días antes de la reunión entre el presidente estadounidense y Vladimir Putin, anunció el lunes el portavoz del jefe de gobierno alemán Friedrich Merz.

Estas "conversaciones", organizadas por iniciativa de Berlín en varios grupos temáticos, se centrarán en "los preparativos para posibles negociaciones de paz", asuntos "relacionados con las reivindicaciones territoriales y las garantías de seguridad", así como posibles "acciones adicionales" para "ejercer presión sobre Rusia", declaró el portavoz del gobierno alemán Stefan Kornelius en un comunicado.

La Unión Europea reunió de urgencia este lunes a sus ministros de Exteriores para intentar influir en las negociaciones previstas esta semana entre Donald Trump y Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania, que suscitan temores de un acuerdo en detrimento de Kiev.

Los europeos han intensificado sus contactos y se han esforzado por formar un frente unido en apoyo a Ucrania desde el anuncio de una cumbre en Alaska el viernes entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia.