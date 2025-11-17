Alemania anuncia que levantará restricciones a exportaciones de equipo militar a Israel

BERLÍN (AP) — El gobierno alemán informó el lunes que levantará sus restricciones a las exportaciones de equipo militar a Israel, semanas después del alto el fuego entre el gobierno israelí y el grupo islamista Hamás.

En agosto, el canciller Friedrich Merz señaló que Berlín no autorizaría ninguna exportación de equipo militar a Israel que pudiera ser utilizado en Gaza "hasta nuevo aviso". Eso fue en respuesta a una decisión del gabinete israelí de tomar el control de Ciudad de Gaza.

Un portavoz de Merz, Sebastian Hille, dijo que las restricciones se levantarán a partir del 24 de noviembre.

“Desde el 10 de octubre, hemos tenido un alto el fuego en Gaza y se ha estabilizado fundamentalmente”, dijo Hille a los periodistas en una conferencia de prensa regular del gobierno. “Esa es la base para esta decisión”.

“Esperamos que todos cumplan con los acuerdos alcanzados, lo que incluye que el alto el fuego se mantenga, que se proporcione ayuda humanitaria a gran escala y que el proceso continúe de manera ordenada, como se acordó”, añadió.

Hille se negó a comentar si ha habido solicitudes israelíes de equipo en el período desde que se impusieron las restricciones, o si algo se ha retenido.

Una vez que se levanten las restricciones, Alemania volverá a examinar las exportaciones militares caso por caso, como es su práctica estándar con tales exportaciones, detalló.

La decisión de Merz en agosto fue una medida notable por parte de un país que es firme aliado de Israel. El ministro israelí de Relaciones Exteriores recibió con beneplácito la cancelación de las restricciones en una publicación en la red social X.

“Hago un llamado a otros gobiernos para que adopten decisiones similares, siguiendo el ejemplo de Alemania”, escribió Gideon Saar.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.