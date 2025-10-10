Alemania aplaude a Israel por aprobar el acuerdo para Gaza y dará 29 millones de euros en ayuda a la Franja

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha aplaudido este viernes la decisión del Gobierno de Israel de aprobar el acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un alto el fuego en Gaza y una liberación de rehenes y ha anunciado la entrega de 29 millones de euros en ayuda humanitaria a la población del enclave palestino, al tiempo que ha descartado el envío de tropas alemanas para una misión internacional de estabilización.

"Estas son buenas noticias para la gente de Oriente Próximo y mucho más allá: después de más de dos años de guerra en Gaza, ahora se ha alcanzado un acuerdo sobre un alto el fuego", ha dicho, antes de dar las gracias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su propuesta, y a Qatar, Egipto y Turquía por sus labores de mediación.

"También doy las gracias al Gobierno israelí, que ha allanado el camino hacia la paz", ha señalado en su cuenta en la red social X, donde ha pedido "una rápida aplicación de lo pactado", incluida la liberación de los rehenes que siguen retenidos en Gaza, "incluidos ciudadanos alemanes".

Así, ha subrayado que "el alto el fuego ha de entrar en vigor y ser estable". "La ayuda humanitaria debe llegar rápidamente a la población de Gaza. Alemania seguirá dando apoyo. Facilitaremos 29 millones de euros para ayuda humanitaria y junto a Egipto copresidiremos una conferencia de reconstrucción sobre Gaza. Estamos preparados para asumir responsabilidades en el Consejo de Paz propuesto por Trump", ha destacado.

"Tenemos una brújula clara. Alemania está comprometida con la existencia y la seguridad de Israel. Creemos firmemente que la solución de dos Estados ofrece la mejor expectativa de un futuro en el que israelíes y palestinos puedan vivir en paz y seguridad", ha zanjado Merz, después de que Berlín haya declinado sumarse al impulso internacional de los últimos dos años para reconocer el Estado de Palestina.

Sin embargo, ha destacado posteriormente que, si bien Alemania está dispuesta a apoyar la aplicación del acuerdo de alto el fuego y un proceso de paz, no participará en una misión militar internacional de estabilización. "Queremos ayudar a crear el marco jurídico para tal presencia, por ejemplo, mediante una resolución del Consejo de Seguridad", ha sostenido.

Merz ha detallado además que "a la luz de los acontecimientos sobre el terreno, el Gobierno revisará su práctica de concesión de licencias para la exportación de material de defensa que pueda utilizarse en Gaza", según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.