Alemania aprueba presupuesto y refuerza gasto militar tras meses de negociaciones

Con meses de retraso, los diputados de Alemania adoptaron el jueves el presupuesto de 2025, aprobando un aumento de la deuda para fortalecer los gastos de defensa ante una eventual amenaza rusa.

No obstante, este voto no resuelve las numerosas desavenencias entre el canciller conservador Friedrich Merz y sus aliados socialdemócratas, que aún deben ponerse de acuerdo sobre los presupuestos de 2026 y 2027 en un contexto de recesión económica y crecientes tensiones geopolíticas.

Berlín asumirá este año un gasto de 502.500 millones de euros (casi 600.000 millones de dólares), un aumento de 25.000 millones de euros con respecto a 2024, y se endeudará 81.800 millones de euros para financiar el déficit.

El Bundestag —la Cámara Baja— también aprobó la implementación del fondo especial para las infraestructuras envejecidas y la transición climática, autorizado a tomar prestados hasta 500.000 millones de euros durante 12 años.

Más de 37.000 millones estarán disponibles a partir de este año, de los cuales 12.000 millones estarán destinados a la red de transportes alemana.

Desde que llegó al poder a principios de mayo, el gobierno de coalición decidió abandonar los años de cautela presupuestaria.

Con la aprobación del presupuesto y el fondo especial, Berlín pedirá prestado este año alrededor de 143.000 millones de euros en neto, y cerca de 175.000 millones en 2026.

El ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, declaró en un discurso a los diputados previo a la votación que el gobierno "da prioridad absoluta a la vuelta del crecimiento económico en Alemania y a la preservación de los empleos".

"Es la cuestión más importante para la población de este país", subrayó el socialdemócrata.

No obstante, la principal dificultad del Ejecutivo alemán sigue siendo la conciliación entre las promesas de cambio y los compromisos sociales, exigidos por los aliados socialdemócratas.

