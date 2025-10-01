Alemania aprueba una venta de armas a Israel de 2,5 millones de euros pese a la suspensión parcial

BERLÍN, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Alemania ha autorizado una venta de armas a Israel valorada en 2,46 millones de euros pese a que mantiene una suspensión parcial de las exportaciones, según el Ministerio de Economía, que ha descartado que se trate de armamento de guerra y alude en cambio a la categoría de "otros bienes militares".

Así consta en una respuesta del Ministerio a una pregunta parlamentaria del partido La Izquierda y en la que se alude a una serie de permisos concedidos entre el 13 y el 22 de septiembre, después de que durante las primeras cinco semanas de suspensión el Gobierno no hubiese avalado ninguna entrega.

El canciller, Friedrich Merz, ordenó el 8 de agosto suspender temporalmente las exportaciones de material militar susceptible de ser utilizado en la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza, en un giro a la política que venía manteniendo previamente el Ejecutivo alemán.

Entre el 1 de enero y el 8 de agosto de este año, las autoridades de Alemania habían autorizado exportaciones por valor de 250 millones de euros, si bien los datos publicados por el Gobierno no establecen con claridad la naturaleza exacta de las mercancías entregadas a Israel.