Alemania arresta a 18 personas por investigación de fraude relacionada con proveedores de servicios de pago

Por Tom Sims

WIESBADEN, Alemania, 5 nov (Reuters) - Dieciocho personas fueron detenidas a raíz de una investigación coordinada internacionalmente y dirigida por Alemania sobre redes de fraude en línea y blanqueo de capitales que utilizaban proveedores de servicios de pago, informaron el miércoles las autoridades alemanas.

Se cree que un total de 44 sospechosos, entre ellos seis antiguos empleados de grandes proveedores alemanes de servicios de pago, participaron en la trama, que consistió en robar los datos de las tarjetas de crédito de unos 4,3 millones de personas en 193 países, según la policía y la fiscalía alemanas.

Los sospechosos utilizaron en parte la suplantación de identidad para robar los datos de las personas y luego crearon suscripciones para facturas recurrentes en servicios falsos de pornografía y citas, todo ello con el apoyo de empresas de pago, acumulando más de 300 millones de euros en daños y perjuicios, dijeron los funcionarios en una conferencia de prensa en la ciudad alemana de Wiesbaden.

EL SECTOR FINANCIERO ALEMÁN ESTÁ COMPROMETIDO, DICE FISCAL

La trama asesta un nuevo golpe a la reputación del sector financiero de la mayor economía europea, cinco años después de que la empresa alemana de pagos Wirecard se hundiera en un escándalo de fraude.

"Los acusados colaboraron con cuatro grandes proveedores de servicios alemanes, comprometiendo así parte del sector financiero alemán. Esto subraya la especial importancia de este procedimiento", dijo el fiscal del caso, Harald Kruse.

Los funcionarios se negaron a nombrar las empresas de pagos que empleaban a los individuos, pero una persona con conocimiento directo del asunto dijo que las firmas incluían Unzer y Nexi.

Unzer dijo en un comunicado que había puesto fin a los tratos con las compañías en cuestión en 2021. "Las investigaciones no se dirigen contra personas actualmente empleadas por la empresa", afirmó.

Nexi también dijo que había "terminado proactivamente todas las relaciones comerciales relevantes" en 2021.

La fiscal Susanne Schüler acusó a los antiguos empleados de irregularidades en la decisión inicial de hacer negocios con empresas cuestionables y de fallos en la supervisión posterior de las transacciones.

La naturaleza enrevesada del caso pone de relieve la difusa intersección entre los mundos de la ciberdelincuencia y la delincuencia de cuello blanco, dijeron los funcionarios.

"Lo que en un principio parecían pequeños débitos resultó ser un modelo de negocio global con estructuras profesionales", dijo en la misma rueda de prensa Daniel Thelesklaf, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Alemania.

"Podemos ver cómo será la delincuencia financiera en 2025.

"Es internacional, es digital y es colaborativa".

Los funcionarios no dieron detalles sobre los detenidos.

Las autoridades habían mantenido su investigación en secreto hasta última hora del martes, cuando revelaron un registro coordinado de edificios en Alemania, Italia, Canadá, Luxemburgo, Países Bajos, Singapur, España, Estados Unidos y Chipre. (Reporte adicional de Hakan Ersen; editado en español por Ricardo Figueroa)