alemania aumenta presión sobre unicredit, mientras orcel insta a negociar por commerzbank

MILÁN/BERLÍN, 25 sep (Reuters) - Alemania intensificó el miércoles su oposición a la incursión de UniCredit en Commerzbank, pero un gran inversor en el banco alemán pidió que se entablen conversaciones, tal y como pretende el presidente ejecutivo de la entidad italiana, Andrea Orcel.

Quince días después de que UniCredit sorprendiera a políticos e inversores al hacerse con una participación significativa en Commerzbank y de que Orcel expusiera su visión de una inusual fusión bancaria europea transfronteriza, se están trazando líneas rojas.

Berlín, que conserva una participación del 12% en Commerzbank, la dirección del banco y los sindicatos se oponen a un acuerdo y un alto funcionario germano calificó las acciones de UniCredit de "agresivas" y "poco prudentes".

Orcel ha dicho que todas las opciones -incluida la retirada- están sobre la mesa, mientras aumenta la participación de UniCredit.

"Commerzbank, para nosotros en este momento, es una inversión, nada más. No hay ninguna oferta, no hay ninguna puja", dijo Orcel en una conferencia de inversores de Bank of America en Londres.

"De hecho, somos un gran accionista, un accionista estratégico ahora, pero es una inversión (...) y la gente debería comentarlo y pensar en ello como una inversión y nada más", dijo, añadiendo que UniCredit no pedirá un puesto en el consejo de administración de Commerzbank.

Sin embargo, Orcel también insistió en que se celebren más conversaciones y afirmó que UniCredit habló "repetidamente con varias partes interesadas" antes de que se le invitara a comprar una participación del 4,5% al Gobierno alemán.

"Nos pareció que era una consecuencia normal de ese proceso. Y ahí es donde estamos hoy, pero estamos muy interesados en reabrir esas conversaciones y mantener un diálogo constructivo con todas las partes interesadas", añadió.

Un gran inversor de Commerzbank instó a la entidad a colaborar con UniCredit.

"La cooperación con UniCredit, en cualquiera de sus formas, no tiene por qué ir en detrimento de Commerzbank", declaró Alexandra Annecke, gestora del fondo Union Investment. "Por lo tanto, esperamos una disposición a entablar un diálogo abierto", añadió en un comunicado de la firma, que posee el 1,5% de Commerzbank.

