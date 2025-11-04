Alemania aumentará la ayuda a Ucrania en 3.000 millones de euros en 2026: fuentes

BERLÍN, 4 nov (Reuters) - Alemania planea aumentar su ayuda financiera a Ucrania en unos 3.000 millones de euros (US$3.500 millones) el próximo año, dijeron el martes dos fuentes gubernamentales, confirmando un informe del diario económico Handelsblatt.

Alemania es el mayor contribuyente europeo de ayuda militar a Ucrania, habiendo proporcionado cerca de 40.000 millones de euros desde la invasión rusa de 2022. En su presupuesto para 2026, Alemania había asignado 8.500 millones de euros a Ucrania.

"Continuaremos nuestro apoyo durante el tiempo que sea necesario para defendernos de la guerra de agresión de Rusia", dijo una fuente gubernamental a Reuters.

Los ministros de Finanzas y Defensa de Alemania añadirán 3.000 millones de euros adicionales para Ucrania a los ajustes presupuestarios finales de 2026, dijo la fuente. Esto cubrirá artillería, aviones no tripulados, vehículos blindados y la sustitución de dos sistemas Patriot, añadió.

Una segunda fuente gubernamental dijo a Reuters que el canciller Friedrich Merz apoya los planes, que se espera sean acordados.

(US$1 = 0,8575 euros)

(Reporte de Andreas Rinke y Christian Kraemer; escrito por Madeline Chambers; editado en español por Carlos Serrano)