Alemania: baden-württemberg a las urnas, la crisis del automóvil impulsa a AfD

Un dato impulsado también por la crisis económica —en particular la del sector automotriz— que podría aumentar aún más tras la última sentencia del Tribunal de Colonia, que rechazó la clasificación de "extremista" con la que los servicios de inteligencia habían etiquetado al partido.

En el Land de Mercedes, Bosch y Daimler Truck —empresas que en los últimos años han eliminado miles de puestos de trabajo— el estado de ánimo general se ha visto afectado negativamente por las fuertes dificultades de la industria y también por las medidas impuestas para la transición energética.

Mientras tanto, en la fortaleza de los ecologistas —donde termina la era de Winfried Kretschmann, que se retira a los 77 años tras 15 años de gobierno— Verdes y CDU, aliados en la legislatura saliente, se disputan el primer puesto en un duelo muy ajustado, aún más incierto por una inédita campaña de ataques.

De hecho, no está del todo claro quién, dentro del espectro considerado "democrático", podría salir peor parado.

Lo que encendió una contienda que hasta hace pocos días parecía incluso algo aburrida entre Cem Özdemir (ex ministro de Agricultura verde del gobierno de Olaf Scholz) y el democristiano Manuel Hagel fue un video publicado por un consejero regional verde que puso en serios aprietos a este último.

El clip se remonta a hace ocho años, cuando Hagel, entonces un joven diputado regional de 29 años, casado y con tres hijos, hizo comentarios considerados poco apropiados al salir de una visita a una escuela: "Nunca olvidaré la primera pregunta, cabello castaño, ojos de cervatillo", dijo refiriéndose a una de las alumnas.

Para salvarlo de una polémica que dominó las crónicas locales durante varios días fue necesaria la intervención de su esposa Franziska, quien lo defendió con firmeza y declaró a la revista femenina Bunte: "Estaría lista para volver a casarme con él mañana".

Frases y gestos que algunos consideraron artificiales y que podrían contribuir a irritar aún más a la opinión pública.

Pero los Verdes, con la estrategia del video-trampa, tampoco han quedado mejor ante el exigente electorado alemán.

Según la última encuesta de Forsa, CDU y Verdes estarían empatados con el 28% (aunque el instituto Insa da a los conservadores una ventaja de tres puntos). AfD aparece con el 18% (20% según Insa).

El SPD obtendría un desolador 8%, también debido al repunte de la izquierda de Die Linke, que alcanzaría el 5,5%. El mismo porcentaje, apenas por encima del umbral del 5%, tendrían los liberales, que parecen destinados a pesar cada vez menos.

Los votantes habilitados son 7,7 millones y, por primera vez, también podrán votar los menores a partir de los 16 años.

