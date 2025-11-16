Alemania, bajo presión, se encomienda a Woltemade para ir al Mundial

En su último partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026, Alemania recibirá a Eslovaquia el lunes (19:45 GMT) en Leipzig en una "final" de grupo de alta tensión, para la que la Mannschaft se encomienda a su delantero Nick Woltemade.

El delantero del Newcastle supone el único haz de luz para los cuádruples campeones del mundo (1954, 1974, 1990, 2014) en un otoño boreal brumoso y sombrío.

Alemania llega al partido como líder del grupo A con 12 puntos, los mismos que Eslovaquia, a la que supera por la diferencia general de goles (+7 por +4).

Así pues, un empate bastará a los hombres de Julian Nagelsmann para sellar su boleto al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Pero una victoria les aseguraría además el estatus de cabeza de serie en el sorteo de la fase final, que se realizará el 5 de diciembre en Washington.

Las últimas ocasiones en que Alemania se vio ante una tesitura similar se remontan a 1989, 1997 y 2001.

A las órdenes de Franz Beckenbauer, los alemanes debían imponerse a Gales, unos días antes de la caída del Muro de Berlín, y aseguraron su clasificación con un gol de Thomas Hässler (2-1).

En 1997 necesitaban al menos un empate contra Albania, y se impusieron 4-3.

Cuatro años más tarde, tuvieron que pasar incluso por un repechaje para clasificar al Mundial 2002 en Japón y Corea del Sur.

La diferencia notable respecto a 2001 es que en caso de derrota contra Eslovaquia el lunes, la repesca de final de marzo no será a ida y vuelta, sino en dos rondas, lo que aumenta el peligro de quedar fuera.

Un delantero de otros tiempos

Relegada en la escena internacional en el periodo entre 2018 y 2022, Alemania comenzó a recuperar su rango con los cuartos de final en la Eurocopa 2024 (derrota 2-1 contra España al final de la prórroga) y un cuarto puesto en la Liga de Naciones 2025.

Pero en los últimos meses ha vuelto a dar un paso atrás, desperdiciando primero su comodín en Bratislava, con la tercera derrota de su historia en los clasificatorios al Mundial, aunque posteriormente ganó -sin excesivo brillo- los cuatro partidos siguientes.

"Todo el mundo está avisado. Sabemos que ellos saben jugar y que pueden crearnos problemas si no lo damos todo", subrayó el seleccionador alemán sobre el rival eslovaco.

En ese contexto poco alentador, Nick Woltemade se erige en la esperanza alemana. Parece haberse impuesto en una punta de ataque huérfana de un delantero consolidado desde la retirada internacional de Miroslav Klose tras levantar el título mundial en Brasil 2014.

Traspasado al Newcastle al final del mercato por cerca de US$80 millones, el delantero centro de 23 años se muestra imparable en 2025.

Llamado por primera vez con la selección en la Final 4 de la Liga de las Naciones unos días después de haber ganado la Copa de Alemania con el Stuttgart, Woltemade firmó su primer gol con la Mannschaft en Belfast (1-0) en octubre, y el viernes pasado logró un doblete ante Luxemburgo (2-0).

"Confío mucho en mis capacidades, y tengo la sensación creciente de que poco importa cómo se desarrolla el partido, que siempre puedo marcar un gol", lanzó en zona mixta.

Con su bigote 'vintage' y su melena rubia, Woltemade, será el hombre que acapare más miradas ante Eslovaquia.

