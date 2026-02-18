Alemania buscará alianzas estratégicas con China en medio de aranceles de EE. UU., afirma Merz

Por María Martínez

BERLÍN, 18 feb (Reuters) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el miércoles que buscaría "alianzas estratégicas" con China durante un viaje la próxima semana, ya que pretende debatir la futura cooperación entre Europa y la segunda economía más grande del mundo en momentos en que Estados Unidos basa su política comercial en los aranceles.

"Tenemos un interés estratégico en encontrar socios en el mundo que piensen como nosotros, que actúen como nosotros y que, sobre todo, estén dispuestos a configurar juntos el futuro para que sigamos siendo un país próspero y con un alto nivel de seguridad social", declaró Merz en el acto de Miércoles de Ceniza de su partido en Passau, Baviera, en el que afirmó que la política exterior y la política económica ya no pueden separarse.

"Si los estadounidenses creen que, con su política arancelaria, deben ejercer influencia en todo el mundo, si creen que los aranceles son más importantes que los impuestos internos, entonces eso es algo que, por supuesto, pueden decidir por sí mismos. Pero no es nuestra política", señaló Merz.

La presión arancelaria del presidente Donald Trump está poniendo a prueba las relaciones entre los aliados, amenazando su comercio bilateral y aumentando el riesgo de dañar aún más la ya maltrecha economía alemana.

"Pueden hacerlo, pero nosotros no lo aceptaremos", afirmó Merz en referencia a los aranceles. "Y si se exceden, los europeos sin duda seremos capaces de defendernos".

Merz afirmó que los europeos habían demostrado que podían actuar juntos durante un reciente conflicto relacionado con Groenlandia y advirtió que la Unión Europea respondería si Washington vuelve a subir los aranceles. (Reporte de María Martínez, editado en español por Javier Leira)