Alemania cerrará su preparación para el Mundial 2026 ante Estados Unidos

La tetracampeona del mundo Alemania (1954, 1974, 1990 y 2014) se enfrentará a Estados Unidos el 6 de junio a las 13:30 locales (18:30 GMT) en su último partido de preparación antes del Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México.

Clasificada para la 21ª fase final de la Copa del Mundo de su historia (en 23 ediciones), Alemania disputará ese partido de preparación en el Soldier Field de Chicago (capacidad para 61.500 espectadores).

Un día después de ese partido ante Estados Unidos, los alemanes se establecerán en su cuartel general para el Mundial (11 de junio-19 de julio).

Antes de acudir a Norteamérica, los jugadores de Julian Nagelsmann jugarán contra Finlandia el 31 de mayo en Maguncia.

Para la ventana internacional de finales de marzo, los alemanes se enfrentarán a Costa de Marfil en Stuttgart (30 de marzo), así como a un segundo rival que se conocerá tras el sorteo de la fase final, el viernes en Washington.

