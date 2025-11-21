Alemania clasificará las drogas para abuso sexual como armas en los juicios

Por Miranda Murray

BERLÍN, 21 nov (Reuters) - Alemania tiene previsto asimilar el uso de drogas para abuso sexual a la utilización de un arma en los procesos judiciales, en el marco de medidas más amplias para garantizar la justicia a las víctimas de violencia doméstica y agresiones sexuales, dijo el viernes el ministro del Interior, Alexander Dobrindt.

"Clasificamos las drogas para abuso sexual, que se utilizan cada vez más como herramienta generalizada en los delitos, como armas. Esto sienta las bases para un enjuiciamiento mucho más estricto", dijo.

"Estamos comprometidos con unas consecuencias claras y una aplicación coherente de la ley: las mujeres deben sentirse seguras y poder moverse libremente en todas partes", dijo Dobrindt en rueda de prensa.

Casi 54.000 mujeres y niñas fueron víctimas de delitos sexuales en Alemania en 2024 —un aumento del 2,1% respecto al año anterior—, de las cuales casi el 36% fueron víctimas de violación y agresión sexual.

El mes pasado se aplazó un debate parlamentario sobre un proyecto de ley que pedía una condena mínima obligatoria de cinco años de prisión por el uso de drogas para abuso sexual en agresiones sexuales.

INCIDENTES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, EN MÁXIMOS HISTÓRICOS

Como parte de ese compromiso de proteger a las mujeres, el Gobierno alemán también ha aumentado su atención a la violencia doméstica, que afecta sobre todo a las mujeres, dijo Dobrindt.

La policía registró el año pasado una cifra récord de casi 266.000 víctimas de violencia doméstica, un 3,8% más que el año anterior.

Sin embargo, el jefe de la policía criminal federal, Holger Münch, señaló que había un elevado número de casos no denunciados.

"Debemos trabajar para que más víctimas se atrevan a denunciar los delitos, con el fin de mejorar la protección y el apoyo a las víctimas", dijo en la misma rueda de prensa.

Aunque no existe una definición federal uniforme para el feminicidio en Alemania, casi 1.200 mujeres y niñas fueron registradas como víctimas de homicidio o intento de homicidio en 2024, lo que supone un leve descenso respecto al año anterior.

El Gobierno alemán aprobó esta semana un proyecto de ley que permite el uso de tobilleras electrónicas para rastrear a los perpetradores de violencia doméstica.

Las víctimas también pueden solicitar un dispositivo independiente que les avise cuando el agresor esté cerca.

Dobrindt dijo que el Gobierno también había asegurado la financiación para el despliegue nacional de una aplicación que permite a las víctimas de violencia doméstica documentar en secreto los incidentes de abuso para su posterior uso en los tribunales.

(Información de Miranda Murray; edición de Ros Russell; edición en español de Paula Villalba)