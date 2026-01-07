Alemania confía que Italia "aprobará ahora" el acuerdo UE-Mercosur

El gobierno alemán dijo el miércoles confiar que Italia aprobará ahora el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, que Bruselas espera firmar la próxima semana.

Italia había expresado previamente inquietud sobre el impacto de este acuerdo en el sector agrícola europeo, que se ha manifestado en contra de este pacto comercial.

"Estamos muy confiados en que Italia aprobará ahora este acuerdo del Mercosur", afirmó el portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius.

El brazo ejecutivo de la UE tenía previsto firmar el acuerdo en la cumbre del Mercosur del 20 de diciembre, pero la oposición de Italia, Francia y otros países del bloque lo retrasaron.