Alemania confirma el positivo de Suele y confina a cinco jugadores antes del duelo ante Liechtenstein

La selecci√≥n alemana de f√ļtbol confirm√≥ este martes que el central del Bayern M√ļnich Niklas Suele ha dado positivo por coronavirus, por lo que ha tenido que poner en aislamiento al afectado y a otros cuatro compa√Īeros que han sido considerados contactos estrechos.

Seg√ļn inform√≥ la Federaci√≥n Alemana (DFB), que no desvel√≥ inicialmente ninguno de los nombres de los implicados, el defensa "est√° completamente vacunado y actualmente no presenta s√≠ntomas", mientras que los otros cuatro que se han confinado por normativa pese a que dieron negativo en las nuevas pruebas son Joshua Kimmich, futbolista en el centro de la pol√©mica por no haberse vacunado, Serge Gnabry y Jamal Musiala, tambi√©n del Bayern, y Karim Adeyemi, del RB Salzburgo.

"Todos los demás jugadores de la selección nacional, al igual que el cuerpo técnico y el resto del 'staff', dieron negativo y se están preparando para las dos eliminatorias de la Copa del Mundo como estaba previsto", indicó la DFB.

Alemania, que ya est√° clasificada para el Mundial de Catar del a√Īo que viene, se debe medir este jueves en Wolfsburgo a la modesta Liechtenstein y el pr√≥ximo domingo a la Armenia de Joaqu√≠n Caparr√≥s en Erevan.

"El n√ļmero de infecciones por coronavirus ha aumentado recientemente de nuevo en todo el pa√≠s y por eso que estamos implementando constantemente las reglas de higiene y comportamiento durante el √ļltimo partido internacional del a√Īo. Esta noticia es muy amarga tan poco antes de los dos √ļltimos partidos de la clasificaci√≥n para la Copa del Mundo, pero la salud es lo primero", advirti√≥ Olivier Bierhoff, director deportivo de la DFB.