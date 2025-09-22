Alemania considera que un Estado palestino debería ser el resultado de negociaciones

Alemania reafirmó su posición de que el reconocimiento de un Estado palestino solo debería ocurrir al final de un proceso de negociación para una solución de dos Estados, dijo este lunes su ministro de Relaciones Exteriores.

"Una solución negociada de dos Estados es el camino que puede permitir a los israelíes y a los palestinos vivir en paz, seguridad y dignidad", declaró el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, antes de partir hacia Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Para Alemania, el reconocimiento de un Estado palestino es más bien algo que debe ocurrir al final del proceso. Pero un proceso de este tipo debe comenzar desde ahora", añadió.

Después de casi dos años de guerra en la Franja de Gaza, Reino Unido, Francia, Portugal, Canadá y Australia anunciaron que reconocerán al Estado de Palestina este lunes en el primer día de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Por su parte, Alemania no contempla este reconocimiento a corto plazo y sigue condicionándolo a la solución de dos Estados.

Debido al pasado nazi y su responsabilidad histórica por el Holocausto, Alemania ha convertido el apoyo al Estado de Israel en una piedra angular de su política exterior.

Sin embargo, en el último año Berlín se ha vuelto cada vez más crítico con la campaña israelí en Gaza y su impacto en la población civil palestina, cuya situación humanitaria ha empeorado e incluso la ONU ha declarado que viven una crisis de hambruna en partes del territorio costero.

Según las verificaciones de la AFP, al menos 145 países de los 193 miembros de la ONU ya reconocen el Estado de Palestina, contando a Francia, Reino Unido y Canadá, los primeros países del G7 que hicieron tal reconocimiento.

Al menos 46 países actualmente no reconocen el Estado de Palestina: Estados Unidos e Israel en primer lugar.

Hasta el inicio de la guerra en Gaza, pocos países de Europa occidental reconocían el Estado palestino, excepto Suecia, que lo hizo en 2014. Pero en 2024, Noruega, España, Irlanda y Eslovenia siguieron el mismo camino.

bur-lep/cn/pb/pc