Alemania debería liderar el sector del automóvil en el futuro, no ir a la zaga, según Merz

MÚNICH, 9 sep (Reuters) -

Alemania debe liderar el impulso del sector hacia la movilidad eléctrica y no arriesgarse a quedarse rezagada, ya que los competidores asiáticos y las barreras comerciales dificultan la competencia de los fabricantes de automóviles del país, dijo el martes el

canciller Friedrich Merz.

En un discurso con motivo de la inauguración del salón del automóvil IAA de Múnich, el mayor del continente, Merz destacó la relevancia de la industria automovilística para la mayor economía de Europa, añadiendo que el exceso de regulación supone un grave riesgo.

"Queremos dar forma a la transformación de la industria automovilística y no perseguirla", dijo Merz. "Y queremos aprovechar las grandes oportunidades que tiene esta transformación para la industria automovilística alemana y para Alemania en su conjunto".

Merz ha dicho que tiene previsto reunirse con fabricantes, proveedores y otras partes interesadas de la industria automovilística para celebrar una cumbre en la que se abordarán los retos del sector en las próximas cuatro a seis semanas.

Los asediados fabricantes de automóviles europeos, que se enfrentan a una tormenta de aranceles estadounidenses, la rivalidad con China y altos costes, esperan cambiar la narrativa en la bienal IAA de este año con una serie de ofensivas de nuevos modelos.

La economía alemana volvió a contraerse en el segundo trimestre en medio de una prolongada desaceleración industrial, y el canciller conservador prometió aumentar la inversión y mejorar las credenciales de Alemania como lugar de negocios para reactivar el crecimiento. (Información de Rachel More y Christoph Steitz; edición de Ludwig Burger y Madeline Chambers; edición en español de María Bayarri Cárdenas)