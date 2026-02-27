Alemania desaconseja "con toda urgencia" los viajes a Israel

El Ministerio alemán de Asuntos Exteriores desaconsejó este viernes "con carácter de extrema urgencia" que sus ciudadanos viajen a Israel, en un contexto de amenazas de ataques de Estados Unidos contra Irán que hacen temer una escalada regional

"Se desaconseja con carácter de extrema urgencia viajar a Israel, así como a Jerusalén Este", apuntó la página web del ministerio

Hasta ahora, la recomendación únicamente se aplicaba a determinadas partes de Israel, pero ahora incluye a todo el país, confirmó una fuente del ministerio

El Reino Unido también informó el viernes que había trasladado a parte de su personal diplomático y a sus familiares desde Tel Aviv a otro lugar del país

La fuente del Ministerio de Exteriores alemán declaró a la AFP que su embajada en Tel Aviv seguía "plenamente operativa"

"Estamos siguiendo la situación muy de cerca y mantenemos un estrecho contacto con nuestra embajada en Tel Aviv, también en lo que respecta a la situación de seguridad de nuestros colegas y sus familias", dijo la fuente