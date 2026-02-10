Alemania desaconseja los viajes no esenciales a Cuba

Alemania desaconsejó el martes todos los viajes no esenciales a Cuba, donde la presión de Estados Unidos está provocando una crisis energética.

La isla caribeña atraviesa una grave escasez energética tras la interrupción del suministro de petróleo desde Venezuela por orden de Washington, después de que las tropas estadounidenses capturaran el mes pasado al líder venezolano Nicolás Maduro.

"Cuba enfrenta una crisis energética aguda, agravada además por infraestructuras energéticas muy deterioradas", indicó el Ministerio alemán de Exteriores en su aviso.

El país sufre "importantes carencias de energía y combustible que afectan a todos los ámbitos de la vida", incluida la atención médica, añadió.

El boletín desaconseja todos los viajes no esenciales y señala que actualmente los aviones procedentes del extranjero no pueden repostar en Cuba, lo que provoca "importantes restricciones en las operaciones aéreas", y que "varios hoteles ya han sido cerrados".

"El transporte público, el alumbrado público, los semáforos, los cajeros automáticos y los sistemas de comunicación y seguridad ya están gravemente restringidos o podrían fallar", señaló.

El gobierno cubano anunció medidas de emergencia, incluida una semana laboral de cuatro días para las empresas estatales y restricciones en la venta de combustible.

Air Canada anunció el lunes la suspensión de sus vuelos a Cuba por la falta de garantías de suministro de combustible en los aeropuertos del país.