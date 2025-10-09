Alemania desvía 3000 millones de su plan para la industria de microchips a la reparación de calles y puentes

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno alemán destinará 3000 millones de euros a la reparación de infraestructuras, como calles y puentes, procedentes de la partida presupuestaria destinada por el anterior Ejecutivo de Olaf Scholz para apoyar a la industria de semiconductores.

El excanciller Scholz había diseñado un plan de 15.000 millones de euros a ejecutar entre 2025 y 2028 para relanzar el sector y reducir la dependencia de Asia.

En este sentido, la Unión Europea solo produjo en 2024 el 8,1% de todos los chips del mundo, pese a que su Ley de Chips aspira a elevar dicha cifra al 20% para 2030.

No obstante, la iniciativa germana ha sufrido contratiempos, como la cancelación de la fábrica que la estadounidense Intel iba a construir en Magdeburgo (este de Alemania) por 30.000 millones de euros.

Berlín ha aprobado, por el momento, subsidios por 2000 millones de euros, aunque no aún no los ha asignado pese a que varias docenas de empresas se han postulado para ellos, más de lo anticipado desde un primer momento por el propio Gobierno.

Según ha informado 'Bloomberg', un portavoz de la alemana Infineon ha asegurado que los proyectos que ya han recibido ayudas o que las habían solicitado no se verán afectados por la reasignación presupuestaria.