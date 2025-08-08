Alemania detendrá las exportaciones de material militar que pueda utilizarse en Gaza

(Añade citas, detalles, contexto y antecedentes; cambia titular)

BERLÍN, 8 ago (Reuters) -

Alemania detendrá las exportaciones de material militar que pueda utilizarse en la Franja de Gaza, declaró el viernes el canciller, Friedrich Merz, en respuesta al plan de Israel de ampliar sus operaciones militares allí.

El anuncio público, que resaltó el sufrimiento humano en Gaza, marca un cambio significativo en la política de Berlín hacia su

histórico

aliado.

Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, Alemania proporcionó el 30% de las principales importaciones de armas de Israel entre 2019 y 2023, principalmente equipos navales, incluidas las fragatas de la clase Sa'ar 6 (fragatas ligeras MEKO A-100), que se han utilizado en la guerra de Gaza.

Merz dijo que la liberación de los rehenes y las negociaciones de alto el fuego eran las principales prioridades de Alemania, junto con el sufrimiento de los civiles. También instó al Gobierno israelí a no dar más pasos hacia la anexión de partes de Cisjordania.

Los miembros de extrema derecha de la coalición del primer ministro

Benjamin Netanyahu han estado presionando para que se avance hacia la toma total de Gaza, aunque el ejército ha advertido de que esto podría poner en peligro la vida de los rehenes supervivientes.

El Parlamento alemán informó en junio de que se habían concedido licencias de exportación de material militar para Israel por valor de 485 millones de euros (US$564 millones) entre el día del ataque de Hamás que desencadenó la guerra de Gaza, el 7 de octubre de 2023, y el 13 de mayo de 2025.

Tras el ataque de Hamás, Alemania multiplicó aproximadamente por diez sus exportaciones de armas a Israel en 2023. Grupos de derechos humanos interpusieron recursos legales, alegando que las armas podrían utilizarse en la guerra de Gaza. (Información de Kirsti Knolle, información adicional de Miranda Murray y Riham Alkousaa; edición de Ludwig Burger y Kevin Liffey; editado en español por Irene Martínez)