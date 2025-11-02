Alemania.- Detenido en Berlín un joven sirio de 22 años bajo sospecha de tramar un atentado

BERLÍN, 2 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Un joven de 22 años de ascendencia siria fue detenido en Berlín bajo sospecha de preparar planes de atentado, según informó la Fiscalía de la ciudad. El joven habría compartido en varias ocasiones propaganda de la organización terrorista Estado Islámico en una red social, canciones o himnos con contenido yihadista, que a menudo publica el propio Estado Islámico con la invitación a compartirlos. El hombre fue detenido en el barrio berlinés de Neukölln y se le acusa de haber hecho los preparativos para un delito grave que pone en peligro la seguridad del Estado, según el pliego de cargos. El portavoz de las autoridades detalló que en la intervención participó un comando especial, que se incautó de materiales aptos para la fabricación de artefactos explosivos.