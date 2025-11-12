Alemania.- Detenido un supuesto miembro de Hamás acusado de planear ataques contra instituciones israelíes o judías

MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Alemania han anunciado este miércoles la detención de un supuesto miembro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) acusado de hacerse con armas destinadas a perpetrar ataques contra instituciones israelíes o judías en el país europeo.

La Fiscalía alemana ha indicado en un comunicado que el detenido es un hombre nacido en Líbano identificado como Borhan El K., quien fue arrestado en la autovía 17 tras cruzar la frontera desde República Checa. "Hay graves sospechas de que sea miembro de una organización terrorista extranjera", ha dicho.

Así, ha manifestado que el hombre sería miembro del grupo islamista palestino y que en agosto de 2025 obtuvo un fusil automático, ocho pistolas y más de 600 municiones en Alemania, tras lo que se las entregó en Berlín a un hombre identificado como Wael F. M., detenido en Berlín el 1 de octubre.

"Estas acciones eran parte de los preparativos de ataques terroristas contra instalaciones israelíes o judías en Alemania", ha recalcado, antes de afirmar que será presentado en las próximas horas ante un tribunal, que decidirá si emite una orden de arresto contra él por estas sospechas.

Por último, ha apuntado que las autoridades danesas han llevado a cabo durante la jornada una redada en unas propiedades de Borhan el K. y "otro sospechoso" no identificado en la capital del país, Copenhague, y sus alrededores, sin que por ahora haya más detalles sobre estas operaciones.