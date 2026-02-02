Alemania detiene a cinco sospechosos de suministrar a empresas rusas en violación de las sanciones

BERLÍN, 2 feb (Reuters) - Alemania ha detenido a cinco personas sospechosas de operar una red que exportaba mercancías a empresas de defensa rusas, infringiendo las sanciones impuestas por la Unión Europea tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú, según informaron el lunes los fiscales federales.

La Fiscalía Federal estimó que el grupo había organizado 16.000 envíos, por un valor total de 30 millones de euros (36 millones de dólares), desde febrero de 2022, y que se sospechaba que las agencias estatales rusas dirigían las actividades de adquisición.

Las personas fueron detenidas por funcionarios de aduanas en Lübeck, una ciudad portuaria del mar Báltico en el norte de Alemania, y en el distrito circundante de Herzogtum Lauenburg, según se informó.

Los sospechosos, identificados como ciudadanos alemanes, ucranianos y rusos, fueron detenidos en virtud de órdenes judiciales emitidas por el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia.

Los fiscales dijeron que 24 empresas de defensa rusas incluidas en la lista habrían actuado como usuarios finales.

La embajada rusa en Berlín no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones de los fiscales.

Se realizaron registros en varios lugares, entre ellos Fráncfort del Meno, un importante centro financiero, y la ciudad bávara de Núremberg, y otros cinco sospechosos siguen en libertad, según los fiscales.

El ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, dijo que las detenciones eran una muestra de la determinación de Alemania de perseguir las infracciones del embargo.

"Las operaciones de hoy, ordenadas por la fiscalía federal, demuestran que aplicamos rigurosamente las sanciones que hemos acordado a nivel de la UE", dijo.

Se sospecha que uno de los sospechosos, de nacionalidad alemana y rusa, controlaba una empresa comercial en Lübeck que se cree que era el centro de la operación.

Los fiscales dicen que se utilizaron empresas ficticias, destinatarios falsos dentro y fuera de la UE y una entidad rusa para ocultar los envíos.

Se ha ordenado la congelación de activos por el valor equivalente a las transacciones, según informó la fiscalía.

(1 dólar = 0,8437 euros)

(Información de Kirsti Knolle y Ludwig Burger; edición de Miranda Murray y Timothy Heritage; edición en español de Paula Villalba)