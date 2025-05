Alemania detiene a menores en una operación contra un grupo “terrorista” de ultraderecha

By Ludwig Burger FRÁNCFORT, 21 mayo (Reuters) - Las autoridades alemanas detuvieron el miércoles a cinco adolescentes sospechosos de formar un grupo terrorista de extrema derecha e indicaron que entre los cargos que se les imputaban figuraban intento de homicidio e incendio provocado grave. Las detenciones, y otras tres similares anteriores, se producen tras los ataques incendiarios frente a un centro comunitario en el estado oriental de Brandeburgo en octubre y frente a un refugio para inmigrantes en Sajonia en enero. Los fiscales federales declararon que los sospechosos eran varones menores de edad que formaban un grupo que se autodenominaba "la última oleada de defensa" para proteger a la "nación alemana". Enumeraron los nombres y las iniciales de los apellidos de ocho sospechosos alemanes asociados al grupo, pero no dieron sus edades más allá de decir que eran menores cuando actuaron. El objetivo del grupo "es cometer actos de violencia principalmente frente a inmigrantes y opositores políticos para provocar el colapso del sistema democrático de Alemania", según el comunicado de la fiscalía. Las detenciones, en las que participaron más de 220 agentes de policía y registros de locales en cinco estados regionales, frustraron los planes de otro incendio provocado en un centro de acogida de inmigrantes de Brandeburgo. En una comparecencia ante el Parlamento, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, dijo: "Sencillamente, no toleraremos que grupos terroristas intenten abolir la República". La ministra alemana de Justicia, Stefanie Hubig, dijo que la corta edad de los sospechosos era preocupante. "Necesitamos políticas que eviten la radicalización, en particular de los jóvenes", dijo. La fiscalía federal informó a última hora del martes de que también estaba investigando a un ciudadano sirio de 35 años sospechoso de intento de asesinato tras atacar el domingo a un grupo de personas en un bar de la ciudad de Bielefeld. Los fiscales lo describieron como un ataque a la democracia alemana con una probable motivación religiosa. Una serie de ataques perpetrados por inmigrantes ha alimentado el resentimiento entre algunos alemanes y han impulsado el apoyo a la ultraderechista Alternativa para Alemania, o AfD. Un informe del Ministerio del Interior mostró el martes que los delitos por motivos políticos en Alemania aumentaron un 40% hasta alcanzar un récord el año pasado, con un crecimiento especialmente acusado de la violencia de extrema derecha. La AfD obtuvo el mejor resultado de su historia en las elecciones nacionales de febrero, abogando por controles de inmigración más estrictos y la salida de la Unión Europea. (Información adicional de Madeline Chambers; edición de Edwina Gibbs y Philippa Fletcher; editado en español por Patrycja Dobrowolska)

