Alemania dice que el acuerdo arancelario con EEUU no da señales de reactivación económica

BERLÍN, 13 ago (Reuters) -

El Ministerio de Economía alemán dijo el miércoles que el acuerdo arancelario de la Unión Europea con Estados Unidos no aporta señales de una recuperación económica perceptible, y añadió que se espera que el impulso exportador de la mayor economía europea siga siendo moderado.

"Las expectativas de exportación de las empresas mejoraron algo en julio, pero en vista de los aranceles, ahora probablemente más altos, sobre las exportaciones a EEUU, es probable que la economía industrial se caracterice por una demanda exterior moderada", dijo el ministerio en su informe mensual. (Redacción de Rachel More; edición de Madeline Chambers; editado en español por Patrycja Dobrowolska)