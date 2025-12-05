Alemania dice que no necesita "consejos externos" en reacción a la nueva estrategia global de Trump

El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania dijo el viernes que su país no necesita "consejos externos", después de que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicara un nuevo documento estratégico que critica fuertemente a los aliados en Europa.

"Creo que los asuntos sobre libertad de expresión o la organización de nuestras sociedades libres no tienen cabida (en la estrategia), en cualquier caso, al menos en lo que respecta a Alemania", declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul.

En un documento titulado "Estrategia Nacional de Seguridad", el presidente estadounidense arremete con fuerza contra los europeos y apoya abiertamente a los opositores de los valores promovidos por la Unión Europea, especialmente en materia de inmigración.

"Si las tendencias actuales continúan, el continente [europeo] será irreconocible en 20 años o menos", se lee en este texto publicado la madrugada del viernes.

