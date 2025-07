Alemania dice que rechazará la propuesta presupuestaria de 2 billones de la Comisión Europea

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - Alemania ha anunciado este miércoles que rechazará la propuesta presentada horas antes por la Comisión Europea para el nuevo marco financiero plurianual (MFP) para el periodo de 2028-2034, que elevaría de 1,2 billones a 2 billones las cuentas y asignaría 131.000 millones de euros a la inversión en defensa, seguridad y espacio, cinco veces más de financiación comparado con el MFP anterior. "No es posible justificar un aumento generalizado del presupuesto de la UE en un momento en el que todos los Estados miembros están realizando esfuerzos considerables para consolidar sus presupuestos nacionales", ha afirmado el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, en un comunicado. "Por lo tanto, no podremos aceptar la propuesta de la Comisión", ha añadido. En particular, Berlín se ha mostrado contrario al impuesto a las grandes empresas con una facturación anual superior a 100 millones de euros esbozado por el Ejecutivo de la Unión Europea, junto con otro gravamen sobre los residuos electrónicos no recogidos para su reciclaje. "Tampoco apoyamos la imposición adicional a las empresas", reza el documento. "Debemos mantener el enfoque reformista de la Comisión y la orientación del presupuesto hacia nuevas prioridades", ha afirmado el Gobierno germano, alegando que "este rumbo es el adecuado para fortalecer Europa de cara al futuro". La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sostenido horas antes que la propuesta "aborda los retos de Europa" y "refuerza nuestra independencia", según ha recogido la agencia alemana dpa. El proyecto incluye un fondo de competitividad, prosperidad y seguridad de 590.000 millones de euros, de los cuales 451.000 millones se destinarán a ayudar a las empresas europeas a mantenerse al día con sus rivales internacionales, según ha recogido la agencia Bloomberg. Además, Bruselas ha propuesto 100.000 millones de euros en financiación para Ucrania, un monto que, según la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, apoyaría la recuperación y la resiliencia de Ucrania, y allanaría el camino del país hacia la adhesión a la UE. Por contra, la Política Agrícola Europea (PAC) sufre un recorte de cerca de 87.000 millones de euros, lo que se ha conocido el mismo día en que agricultores y ganaderos europeos se han citado a las puertas del edificio principal de la Comisión en Bruselas. Mientras, el techo de gasto pasa del 1,13% del Producto Interior Bruto (PIB) del bloque al 1,26%, aunque un 0,11% de ese colchón se destinará a repagar la deuda generada por los planes de recuperación y resiliencia. Además, la ventana de defensa y espacio del Fondo Europeo de Competitividad asignará 131.000 millones de euros para apoyar la inversión en defensa, seguridad y espacio, cinco veces más que la partida que se destinaba a este ámbito en el periodo anterior.