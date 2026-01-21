Alemania e Italia advierten de los riesgos para la competitividad de la UE y piden medidas concretas

BERLÍN, 21 ene (Reuters) -

Alemania e Italia han advertido de que la Unión Europea corre el riesgo de quedarse rezagada ⁠con respecto a Estados Unidos y ⁠China a menos que los líderes acuerden reformas para reactivar la competitividad del bloque, según un documento político elaborado antes de una cumbre ⁠informal que ‌se celebrará el ​mes que viene.

El documento, que sitúa a Alemania e Italia como las principales potencias ​industriales de Europa, pide cambios radicales para reducir la burocracia, acelerar la aprobación ‌de permisos y mejorar el mercado único europeo. El ‌documento, al que tuvo acceso Reuters, ​advierte de que el nivel de vida y la soberanía de Europa están en juego, con muchos nuevos competidores que aumentan su influencia global.

"Seguir por el camino actual no es una opción. Europa debe actuar ahora", afirma la declaración conjunta.

El documento político se elaboró Retiro de Líderes que se celebrará en Alden Biesen, Bélgica, el 12 de febrero, en el que el canciller alemán Friedrich ⁠Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni presionarán en favor de una estrategia coordinada de la UE ​para apoyar a las empresas y atraer inversiones.

El documento insta a los líderes a aprovechar la reunión y el Consejo Europeo de marzo para acordar compromisos concretos.

BARRERAS Y BUROCRACIA EN EL PUNTO DE MIRA

El documento menciona cifras del Fondo Monetario Internacional según las cuales las barreras internas de la UE ascienden a aranceles internos de hasta el 44% ⁠para el comercio de bienes y más del 110% para el comercio de servicios. Pide ​una "ambiciosa reducción de la carga reglamentaria".

Propone procedimientos de aprobación acelerados, la derogación rutinaria de leyes obsoletas y un examen más estricto de las nuevas normas, con informes periódicos a los líderes de la UE ‍sobre los progresos realizados.

Alemania e Italia también abogan por una mayor integración en los servicios, la energía, los mercados de capitales y las industrias digitales, una bolsa de valores paneuropea y normas revisadas sobre fusiones para ayudar a las empresas a competir a escala mundial. El documento insta a la UE ​a acelerar las conversaciones sobre libre comercio con socios como India, Australia, EAU y la ASEAN, al tiempo que advierte de que Europa está dispuesta a utilizar herramientas comerciales defensivas en caso necesario. (Información de Andreas Rinke; ‍redacción de Linda Pasquini; edición de Thomas Derpinghaus; editado en español por Patrycja Dobrowolska)