Alemania e Italia instarán a sus socios en la UE a reformarse para competir

BERLÍN, 21 ene (Reuters) - Alemania e Italia instarán a sus homólogos de la Unión Europea en una cumbre informal que se celebrará el mes que viene a que lleven a cabo reformas para simplificar los procedimientos y mejorar la competitividad o se arriesgarán a quedar aún más rezagados respecto a Estados Unidos y China, según se desprende de un documento político.

El documento, reseñado por Reuters, afirma que el nivel de vida y la soberanía de Europa están en juego a medida que los nuevos competidores aumentan su influencia global y la brecha de crecimiento entre Europa y Estados Unidos y China se amplía.

"Seguir por el camino actual no es una opción. Europa debe actuar ahora", afirma la declaración conjunta.

El documento político se elaboró para el Retiro de Líderes que se celebrará en Alden Biesen (Bélgica) el 12 de febrero, en el que el

canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni presionarán en favor de una estrategia coordinada de la UE para apoyar a las empresas, atraer inversiones y reforzar el mercado único. El documento insta a los líderes a aprovechar la reunión y el Consejo Europeo de marzo para acordar compromisos concretos.

Meloni y Merz también tienen previsto reunirse el viernes en Roma, en una cumbre bilateral en la que se presentará el documento, según una fuente del Gobierno italiano que habló a condición de permanecer en el anonimato.

El documento cita cifras del Fondo Monetario Internacional según las cuales las barreras internas de la UE equivalen a aranceles de hasta el 44% para el comercio de bienes y de más del 110% para el de servicios. En este sentido, pide una "ambiciosa reducción de la carga reglamentaria".

Asimismo, propone procedimientos de aprobación acelerados, la derogación rutinaria de leyes obsoletas y un control más estricto de las nuevas normas, con informes periódicos a los líderes de la UE sobre los progresos realizados.

