Alemania: El cuestionario obligatorio para el servicio militar comenzará en enero

Responder será obligatorio para los hombres y opcional para las mujeres, mientras se solicitará información personal como salud, condición física, formación académica, permiso de conducir y disponibilidad para el servicio militar.

El objetivo es obtener una visión completa de la situación y de los datos relativos a la disponibilidad de la generación joven y reconstruir el sistema de registro y seguimiento militar.

Por ahora, el sistema de reclutamiento seguirá siendo opcional, pero el ministerio está preparando las estructuras para el restablecimiento del examen médico militar obligatorio, que comenzará gradualmente y se implementará por completo a principios de 2027.

El objetivo de la ley de reforma militar es aumentar el número de tropas de la Bundeswehr, las fuerzas armadas alemanas, de aproximadamente 184.000 soldados a entre 255.000 y 270.000 soldados en servicio activo para 2035.

Esta cifra se incrementará en 200.000 reservistas. (ANSA).