Alemania, el destino en sus manos para asegurar el Mundial 2026

Tras el resbalón inicial en Eslovaquia a principios de septiembre, Alemania remontó hasta la cima de su grupo de clasificación para el Mundial 2026, y depende de sí misma para sellar el pase en las dos últimas jornadas europeas y evitar la repesca de marzo.

"No dependemos de otros resultados, solo de los nuestros, eso es bueno. Nos hemos puesto en una situación muy correcta, a pesar de un mes de septiembre muy malo", destacó el seleccionador Julian Nagelsmann al inicio de la concentración en Wolfsburgo, subrayando "no tomar nada a la ligera".

En una fase de clasificación reducida a tres ventanas y seis partidos, Alemania, derrotada en Bratislava (2-0) por Eslovaquia al inicio de la campaña, estuvo siempre bajo presión.

Como consecuencia directa de este tropiezo inaugural, la Mannschaft tendrá que esperar hasta la última jornada para validar su boleto al torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Desde la derrota en Bratislava, los alemanes han vencido a Irlanda del Norte (3-1 y 1-0) y a Luxemburgo (4-0), tomando la delantera del grupo con nueve puntos, igualados con Eslovaquia pero con una mejor diferencia de goles (+5 contra +3), y tres más que Irlanda del Norte (6, +1).

- Numerosas ausencias en ataque -

El viernes (19:45 GMT), se desplazan a Luxemburgo, que ya no tiene esperanzas, mientras que Eslovaquia recibe a Irlanda del Norte.

Tres días después, Alemania recibirá a Eslovaquia en Leipzig para una potencial "final" de grupo.

En caso de no lograr el primer puesto, los alemanes estarán, pase lo que pase, en la repesca.

"Ofensivamente, tengo la impresión de que en octubre no fuimos lo suficientemente peligrosos, aunque marcamos los goles que necesitábamos para ganar los partidos", estimó Nagelsmann.

El seleccionador tendrá que lidiar nuevamente con varias ausencias en ataque, en particular la de Jamal Musiala, en fase de recuperación en el Bayern tras su grave lesión a principios de julio en el Mundial de Clubes (fractura de peroné), además de Kai Havertz y Niclas Füllkrug, entre otros.

- Dos victorias: cabeza de serie -

Nagelsmann ha llamado nuevamente a Leroy Sané, ausente en septiembre y octubre, y ha convocado al joven Said El Mala (19 años).

Si Alemania apunta a su clasificación para el Mundial, dos victorias en esta ventana de noviembre también le permitirán conservar su lugar (10º) en el ranking FIFA, y ser así cabeza de serie en el sorteo del Mundial, el 5 de diciembre en Washington.

Después de las decepciones en Rusia 2018 (eliminada en primera ronda), en la Eurocopa 2021 (octavos) y Catar 2022 (primera ronda), Alemania había caído al puesto 16 en 2024, antes de subir al noveno lugar en 2025, gracias a su Eurocopa 2024 (derrota en cuartos contra España en la prórroga) y a su Liga de Naciones 2025 (cuarto lugar).

Frágil, pero la tetracampeona mundial está nuevamente presente.

tba/lh/pm/iga