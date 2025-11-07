Alemania. El presidente alemán viajará a España en visita de Estado del 26 al 28 de noviembre.

MADRID, 7 nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Alemania, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, realizará una visita de Estado a España del 26 al 28 de noviembre que incluirá una parada en Guernica para participar en un acto de homenaje a las víctimas del bombardeo sobre esta localidad vizcaína durante la Guerra Civil.

Durante su visita, Steinmeier será recibido por los Reyes, que también le ofrecerán una cena de gala y, además de mantener un encuentro con Felipe VI, también se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa el 27 de noviembre, según ha informado Exteriores.

La agenda también prevé su participación en el XI Foro Económico Hispano-Alemán y una visita al País Vasco, donde acudirá a Guernica el 28 de noviembre para rendir homenaje a las víctimas del bombardeo a la población civil por la Legión Cóndor alemana y la aviación italiana el 26 de abril de 1937.

Será la primera vez que un presidente de Alemania se traslada a la villa foral en lo que se considera un acto de desagravio a las víctimas de la aviación nazi. El Gobierno alemán, no obstante, envía coronas de flores a la ofrenda floral que se celebra cada 26 de abril en el cementerio de Guernica en memoria de los damnificados del bombardeo, al que acuden representantes de la Embajada alemana en España.

NIVEL DE RELACIONES BILATERALES

"La visita de Estado es reflejo del excelente nivel de las relaciones bilaterales que mantienen España y Alemania, socios en la UE y aliados OTAN, y se celebra apenas dos meses después de la visita del canciller federal alemán, Friedrich Merz", ha destacado Exteriores.

La de Steinmeier será la segunda visita de Estado que se produzca este año a España, tras la realizada esta misma semana por el sultán de Omán. En su caso, estaba prevista para el pasado mes de mayo pero tuvo que aplazarse.